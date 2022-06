LPI-J: Von Sonne geblendet

Apolda (ots) - Ein 38jähriger muss nun mit einer Anzeige rechnen, da er am 23.06.2022, gegen 22:00 Uhr einen Einkaufswagen von einem Supermarkt in der Bernhard-Prager-Gasse in Apolda einfach mitgenommen hatte und ihn im Hinterhof seines Wohnhauses abstellte. In Begleitung der Polizeibeamten musste der Beschuldigte den Wagen in der Folge ordnungsgemäß zurückbringen. Eine Anzeige wegen Diebstahls wird er dennoch bekommen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

