LPI-J: Einkaufwagen mitgenommen

Apolda (ots) - Ein 39jähriger hatte seinen Pkw VW in der Ritterstraße in Apolda in einer Parkfläche am Fahrbahnrand ordnungsgemäß abgestellt. Eine 56jährige Opel-Fahrerin befuhr zur Unfallzeit die o. g. Straße mit der Absicht, vor dem Fahrzeug des späteren Geschädigten einzuparken. Hierzu fuhr sie vorwärts in die Parklücke ein und streifte dabei die linke Fahrzeugseite des VW. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 2.000 Euro. ...

