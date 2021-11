Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Kappeln - Einbrüche in Gartenlauben auf Kleingartengelände, Polizei sucht Zeugen

Kappeln (ots)

Im Zeitraum von Freitagabend (22.10.2021) bis Samstagmorgen (23.10.2021), ist es auf dem Kleingartengelände des Kleingartenvereins im Gartenweg in Kappeln zu mehreren Einbrüchen in Gartenlauben gekommen. Bisher wurden vier Strafanzeigen aufgenommen. Diverse Gartengeräte, wie z.B. eine Kettensäge der Marke Stihl, ein Bohrschrauber von Black&Decker, ein Stromaggregat, eine Akkuheckenschere von Gardena, etc. wurden entwendet. Außerdem verursachte der Einbrecher durch das gewaltsame Öffnen von Türen und Pforten Sachschaden im Wert von mehreren hundert Euro.

Das Polizeirevier in Kappeln hat die Ermittlungen dieser Einbrüche übernommen und fragt: Wer hat in der besagten Nacht auffällige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Kleingartengeländes beobachtet, die mit diesen Taten in Verbindung stehen könnten? Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04642-9655901 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen. Vielen Dank!

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell