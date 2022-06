Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht der PI Apolda vom 26.06.2022

Spiegel abgetreten

In der Nacht vom 24.06.2022 zum 25.06.2022 beschädigten unbekannte Täter einen abgestellten Pkw VW Polo. Das Fahrzeug stand zur Tatzeit ordnungsgemäß verschlossen und gesichert in Auerstedt, Bahnhofstraße. Die Täter traten gegen den linken Außenspiegel. Dieser wurde dadurch verbogen und das Gehäuse splitterte. Es entstand ein Schaden von ca. 100 Euro.

Ohne Versicherungsschutz gefahren

Am Samstag, 25.06.2022, 12:30 Uhr, wurde die Fahrerin eines E-Scooter in Apolda, Bachstraße kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle stellten die eingesetzten Beamten fest, dass für den E-Scooter kein gültiger Versicherungsschutz vorlag.

Verkehrsunfall ohne Personenschaden

Am 25.06.2022 gegen 20:30 Uhr ereignete sich ein Unfall in Apolda, Wiener Weg. Der Fahrer eines Pkw Toyota Yaris rangierte in der Straße und fuhr in der Folge gegen einen Lichtmasten. Am Lichtmasten entstand erheblicher Sachschaden. Der Pkw Toyota Yaris war nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Schaden von ca. 1500 Euro.

