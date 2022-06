Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Diebstahl aus Bagger

Weimar (ots)

Unbekannte Täter begaben sich in der Nacht von Donnerstag zu Freitag widerrechtlich auf ein Baustellengelände in der Schlachthofstraße in Weimar. Aus einem dort abgestellten Bagger entwendeten sie Werkzeug im Wert von 2200 Euro. Personen, die Angaben zur Tat oder zum Täter machen können, werden gebeten, die Hinweise an die Polizeiinspektion Weimar unter der Rufnummer 03643 882 0 zu richten.

