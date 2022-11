Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Leicht verletzt

Offenburg (ots)

Bislang unklar ist die Unfallursache zu einem Crash, der sich am Donnerstag kurz vor 16 Uhr auf der K5324 in Fahrrichtung Willstätt-Hesselhurst ereignet hat. Unmittelbar nach der dortigen Autobahnüberführung stieß eine 26-Jährige mit ihrem Mazda rechtsseitig in die Leitplanke. Im Anschluss kam sie nach links von der Fahrbahn ab. Die Frau wurde beim Unfall leicht verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ungefähr 10.000 Euro.

