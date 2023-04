Polizei Gütersloh

POL-GT: Verkehrsunfall mit vier verletzten Personen

Gütersloh (ots)

Rietberg (VT) Am Samstag, 29.04.2023, 13:29 Uhr, befuhr ein 27jähriger Mann aus Verl (UB01) mit seinem Pkw, VW Golf, den Wulfhorstweg in Richtung Rietberger Straße. Er beabsichtigte die vorfahrtberechtigte Bresser Straße zu überqueren. Im Kreuzungsbereich übersah der UB01 den Pkw (VW Passat) eines 42jährigen Mannes aus Gütersloh (UB02), der die Bresser Straße in Richtung Rietberger Straße befuhr. Durch den Zusammenprall wurde der UB01 und seine 27jährige Beifahrerin und der UB02 leicht verletzt. Der Beifahrer des UB02, ein 54jähriger Mann aus Rheda- Wiedenbrück, wurde lebensgefährlich verletzt. Alle Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser transportiert. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Bresser Straße teilweise komplett gesperrt. Die Unfallaufnahme wurde vom VU-Team der KPB Paderborn unterstützt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch Abschleppunternehmer transportiert. Das Handy des 27jährigen UB01 wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft sichergestellt. Durch die Feuerwehr musste ein durch Motoröl verunreinigter Bereich des Erdreichs an der Unfallstelle ausgekoffert werden. Der Gesamtsachschaden wird auf ca. 35.000,00 Euro geschätzt.

