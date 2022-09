Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Schneller als die Polizei erlaubt

Jena (ots)

Doch recht zügig unterwegs war am Dienstagabend ein Radfahrer auf dem Magdelstieg. Bei der anschließenden Kontrolle konnte auch der Grund hierfür rausgefunden werden. Der 37-Jährige hatte sein E-Bike derart "frisiert", sodass es nunmehr versicherungspflichtig wurde. Überdies hatte er vor Fahrtantritt Alkoholika zu sich genommen. Ein durchgeführter Test erbrachte 0,88 Promille. Da sich, aufgrund der Manipulation am Zweirad, die Fahrzeugart geändert hatte, galt für ihn nunmehr die 0,5 Promille Grenze. Sein Gefährt wurde in der Folge sichergestellt, eine Blutentnahme durchgeführt und mehrere Anzeigen gefertigt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell