LPI-J: Erstens, zweitens, drittens...

Weimar (ots) - Auf einer Länge von etwa 500 Meter riss eine unbekannte Personengruppe am Dienstagabend mehrere Leitpfosten aus deren Halterung. Gegen 19:00 Uhr befanden sich etwa 5-7 jugendliche Personen auf dem Radweg zwischen Berlstedt und Schwerstedt, welche die Pfosten herausrissen und in den Straßengraben warfen. Durch die informierten Polizeibeamten wurde der Nahbereich nach der Gruppierung abgesucht; allerdings erfolglos. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

mehr