Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Zeugenaufrufe nach zwei Einbrüchen in Beverstedt und Bramstedt

Cuxhaven (ots)

In der Zeit von Dienstag (28.02.2023) - 13:00 Uhr bis Mittwoch (01.03.2023) - 13:45 Uhr kam es in der Straße Finna in Bramstedt-Harrendorf zu einem Einbruch in ein leer stehendes Einfamilienhaus. Ein unbekannter Täter hebelte hierbei ein Fenster auf und durchsuchte das Haus nach geeignetem Diebesgut.

Am gestrigen Donnerstag (02.03.2023) versuchte ein bislang unbekannter Täter gegen 15:35 Uhr in ein Einfamilienhaus im Hellingster Weg in Beverstedt-Wellen einzudringen. Er wurde hierbei von einer Zeugin beobachtet und flüchtete im Anschluss in einem PKW in unbekannte Richtung vom Tatort.

Zeugen in beiden Fällen werden gebeten sich bei der Polizei Schiffdorf (04706 9480) zu melden.

