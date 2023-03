POL-CUX: Alkoholisiert und ohne Erlaubnis der Halterin mit nicht versichertem EScooter unterwegs

Cuxhaven (ots) - Loxstedt/BAB27. Am vergangenen Wochende wurde in der Zeit von Freitagmorgen bis Montagmorgen ein Baucontainer einer Baustelle an der Anschlussstelle Bremerhaven-Süd der BAB27 angegangen. Unbekannte Täter brachen hier den Baucontainer auf und entwendeten mehrere Baumaschinen sowie hochwertiges Werkzeug. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei ...

mehr