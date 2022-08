Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Unfallflucht mit schwer verletzter Person - Zeugenaufruf

Höxter (ots)

Nach einem Unfall in Höxter am Dienstag, 23. August, bei dem sich ein 54-jähriger Mann schwer verletzt hat, flüchtete ein dunkler Kleinwagen in Richtung Stahle.

Gegen 10:20 Uhr war ein dunkler Kleinwagen auf der B64 in Richtung Stahle unterwegs und befand sich im Kreuzungsbereich zur Brenkhäuser Straße auf der Linksabbiegerspur. Ein Linienbus, der mit einem Fahrgast besetzt war, befand sich parallel zu dem dunklen Kleinwagen auf dem linken von zwei Fahrstreifen Richtung Stahle. Aufgrund eines unerwarteten Fahrstreifenwechsels des Pkw musste der Busfahrer stark abbremsen und nach rechts ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Der Fahrgast in dem Bus stürzte dadurch und verletzte sich schwer. Ein Rettungswagen brachte den Mann aus Brakel in ein Krankenhaus.

Da der dunkle Kleinwagen sich von der Unfallstelle Richtung Stahle entfernte, hat die Polizei Ermittlungen wegen Unfallflucht eingeleitet.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05271/962-0 beim Verkehrskommissariat der Polizei Höxter zu melden./jun

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell