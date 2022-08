POL-HX: Urlauberin nach Sturz mit Pedelec schwer verletzt

Bad Driburg (ots) - Am Montag, 22. August, kam es auf der B 64 in Höhe Bad Driburg-Herste zu einem Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang. Um 12.30 Uhr befuhr eine 17-Jährige mit ihrem Kleinkraftrad die B64 aus Paderborn kommend in Richtung Höxter. Der Führer einer Sattelzugmaschine mit Auflieger fuhr in Gegenrichtung und beabsichtigte an der Einmündung "Herste-Industriegebiet" nach links auf die K19 abzubiegen. Es ...

mehr