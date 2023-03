Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht auf der BAB27

Cuxhaven (ots)

Bremerhaven/BAB27. Am gestrigen Donnerstagabend (02.03.2023) kam es gegen 20:45 Uhr auf der BAB27 an der Anschlussstelle Bremerhaven-Wulsdorf in Fahrtrichtung Bremen zu einer Verkehrsunfallflucht.

Dabei wollte ein Lkw in Fahrtrichtung Bremen auf die BAB auffahren und wechselte dazu vom Beschleunigungsstreifen auf den Hauptfahrstreifen. Dort fuhr jedoch bereits ein anderer Lkw, der dadurch bedingt auf den Überholfahrstreifen wechseln musste. Auf dem Überholfahrstreifen befand sich jedoch der Pkw eines 27jährigen Bremerhaveners, der dem auf seine Spur wechselnden Lkw ausweichen, dazu stark abbremsen und auf den Hauptfahrstreifen ausweichen musste. Hier kollidierte dieser Pkw mit einem anderen Pkw Mercedes eines 59jährigen aus dem Landkreis Rotenburg.

Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Beide Lkw setzten ihre Fahrt fort und flüchteten unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den Verkehrsunfall zu kümmern. Zeugen werden gebeten sich beim Polizeikommissariat Geestland (Telefon 04743 9280) zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell