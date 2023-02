Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: + Heckscheibe eingeschlagen + Unfall im Sechsheldener Kreisverkehr + Toyota mit schwarzer Substanz beschädigt + Gegen Fahrschulwagen getreten +

Dillenburg (ots)

Haiger: Heckscheibe eingeschlagen -

Am Montagnachmittag (30.10.2023) vergriffen sich Unbekannte an der Heckscheibe eines blauen Ford Tourneo. Zwischen 16.30 Uhr und 16.45 Uhr stand der Wagen in der Ziegeleistraße, gegenüber der Sporthalle. Die Täter schlugen die Scheibe ein und ließen einen Schaden von rund 800 Euro zurück. Hinweise erbittet die Polizeistation Dillenburg unter Tel.: (02771) 9070.

Haiger-Sechshelden: Crash im Kreisverkehr -

Im Kreisverkehr der B 277 bei Sechshelden prallten gestern Mittag zwei Fahrzeuge zusammen. Gegen 12.30 Uhr wollte der 77-jährige Fahrer eines Subaru von Sechshelden aus in den Kreisverkehr einfahren. Hierbei übersah er einen dort bereits fahrenden Ford und nahm diesem die Vorfahrt. Der 50-jährige Fordfahrer brachte seinen C-Max nicht mehr rechtzeitig zum Stehen und prallte in den Subaru. Der in Haiger lebende Unfallfahrer blieb unverletzt. Sein Dillenburger Unfallgegner klagte an der Unfallstelle über Schmerzen in der Schulter. Eine Rettungswagenbesatzung übernahm die Erstversorgung und seinen Transport ins Dillenburger Krankenhaus. Angaben zu den Blechschäden können momentan noch nicht gemacht werden.

Hüttenberg-Hörnsheim: Schwarze Substanz beschädigt Lack -

Einen bisher noch nicht genau zu beziffernden Schaden ließen Unbekannte an einem in der Ringstraße geparkten Toyota "GT86" zurück. Der weiße Sportflitzer parkte in einem Hof. Zwischen Montagnachmittag, gegen 14.00 Uhr und Dienstagmorgen, gegen 08.00 Uhr brachten die Täter eine unbekannte schwarze Substanz an mehreren Stellen des Lacks auf. Zeugen, die Angaben zu den Tätern machen können oder die diese in der Ringstraße an dem weißen Toyota beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 mit der Wetzlarer Polizei in Verbindung zu setzen.

Wetzlar-Steindorf: Gegen Auto getreten? -

In der Nacht von Montag auf Dienstag ließen Unbekannte ihr sinnlose Zerstörungswut an einem Fahrschulwagen aus. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass die Täter zwischen 22.15 Uhr und 10.00 Uhr gegen die Front der blauen C-Klasse traten und Schäden am Kühlergrill und am Scheinwerfer der Beifahrerseite zurückließen. Die Reparatur des Benz wird rund 1.500 Euro kosten. Hinweise erbittet die Polizeistation Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180.

Guido Rehr, Pressesprecher

