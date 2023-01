Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: + Unfallfluchten auf der B255 und in Dillenburg + Nach Überschlag drei Leichtverletzte + Vandalen im Rosengärtchen + Haus durchwühlt + Peugeot beschädigt +

Dillenburg (ots)

Dillenburg: Parkplatzrempler beim Expert-Klein -

Auf rund 1.500 Euro schätzt die Polizei den Blechschaden, den ein flüchtiger Unfallfahrer an einem blauen Ford Fiesta zurückließ. Der Kleinwagen stand am Samstag, zwischen 05.50 Uhr und 13.00 Uhr auf dem Parkplatz des Elektrohandels in der Herwigstraße. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken touchierte der Unfallfahrer den blauen Ford und beschädigte die Fahrerseite. Hinweise zum Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug nimmt die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070 entgegen.

Mittenaar-Bicken: Im Graben überschlagen -

Drei Leichtverletzte und ein demolierter Audi, das ist die Bilanz eines Unfalls am Freitagabend auf der Landstraße zwischen Siegbach und Bicken. Um 20.30 Uhr prallte der 22-jährige Audilenker in einer Linkskurve gegen die Leitplanke, verlor die Kontrolle über den A4, schleuderte über die Fahrbahn und fuhr in den Straßengraben. In der Böschung überschlug sich der Audi. Durch die Wucht des Aufpralls riss den Motorblock aus dem Chassis. Der in Siegbach lebende Unfallfahrer und seine 18 und 17 Jahre alten Mitfahrer trugen leichte Verletzungen davon und wurden mit Rettungswagen zu weiteren Untersuchungen in umliegende Krankenhäuser transportiert. Der Audi hat nur noch Schrottwert und musste abgeschleppt werden. Die Feuerwehr rückte aus und band die auslaufenden Betriebsstoffe.

Driedorf - Steinringsberg: Spiegelunfall auf der B 255 -

Nach einer Verkehrsunfallflucht auf der Bundesstraße 255 zwischen Herborn und Driedorf bittet der Unfallfluchtermittler der Herborner Polizei um Mithilfe. Am Montagmorgen, gegen 06.45 Uhr war die 60-jährige Fahrerin eines blauen Dacia "Sandero" vom Westerwald in Richtung Herborn unterwegs. Zwischen der Abfahrt Schönbach und dem "Steinringsberg" überholte sie auf der abschüssigen Strecke einen Lkw. Im Gegenverkehr tat dies ein Transporterfahrer ebenfalls und die Außenspiegel des Dacia und des Transporters krachten aneinander. Der Fahrer des Transporters setzte seine Fahrt in Richtung Westerwald fort, ohne sich um den rund 400 Euro teuren Schaden an dem blauen "Sandero" zu kümmern. Zeugen, die den Unfall heute Morgen, gegen 06.45 Uhr in Höhe des Steinringsberges beobachteten und Angaben zu dem Transporter oder dessen Fahrer machen können, werden gebeten sich unter Tel.: (02772) 47050 bei der Polizei in Herborn zu melden.

Wetzlar: Vandalen im Rosengärtchen -

An den Sitzplätzen der Freilichtbühne "Rosengärtchen" ließen Unbekannte ihre sinnlose Zerstörungswut aus. In der Nacht von Samstag auf Sonntag suchten die Vandalen das Gelände in der Hausertorstraße auf und rissen, teilweise oder vollends, 17 Metallsitzplätze aus ihrer Verankerung heraus. Die Schadenshöhe beziffert die Stadt Wetzlar auf mindestens 8.500 Euro. Zeugen, die die Täter beobachteten oder denen in der genannten Zeit Personen im Rosengärtchen auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 mit den Ermittlern der Wetzlarer Polizei in Verbindung zu setzen.

Wetzlar: Schmuck, Bargeld und Kleidung erbeutet -

In der Straße "Am Feldkreuz" rückte am Wochenende ein Einfamilienhaus in den Fokus unbekannter Einbrecher. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Haus und durchwühlten auf der Suche nach Wertsachen sämtliche Zimmer. Ihnen fiel Schmuck, Bargeld und Kleidung von noch nicht bekanntem Wert in die Hände. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Einbrecher zwischen Samstagnachmittag, gegen 16.30 Uhr und Samstagabend, gegen 22.30 Uhr in der Straße "Am Feldkreuz" beobachtet? Wem sind dort in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar: Bleche eingedrückt -

Schäden an der Beifahrertür und einem Kotflügel ließen Unbekannte an einem silberfarbenen Peugeot 206 zurück. Der Franzosen parkte zwischen Sonntagnachmittag, gegen 16.00 Uhr und Montagmorgen, gegen 06.30 Uhr in der Straße "Unter der Linde", in Höhe der Hausnummer 4. Vermutlich traten oder schlugen die Täter Dellen in die Bleche. Die Reparatur wird rund 1.000 Euro kosten. Hinweise erbittet die Polizeistation Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180.

Guido Rehr, Pressesprecher

