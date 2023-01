Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: + Coronatestcenter in Ehringshausen mit rechten Parolen und Symbolen besprüht + Kirchenfenster in Offdilln eingeworfen + Metall- und Kabeldiebe in stillgelegter Werkshalle +

Dillenburg (ots)

--

Ehringshausen: Rechtsradikale Schmierereien mit Corona-Hintergrund -

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag sprühten Unbekannte in der Straße "Stegwiese" rechtsradikale Parolen und Symbole. Mit weißem und schwarzem Sprühlack brachten die Täter auf die Container eines Corona-Testcenters, auf die Werbebanner und auf die Fahrbahn davor die Worte "Mörder", "Massenmörder", "Gift" sowie "Nazi" auf. Zudem sprühten sie zwei Hakenkreuze und beschädigten einen Stromverteilerkasten. Der Staatsschutz der Wetzlarer Kriminalpolizei ermittelt unter anderem wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und fragen: Wer hat die Täter in der zurückliegenden Nacht beobachtet? Wer kann sonst Angaben zu deren Identität machen? Haben sich die Täter in sozialen Netzwerken oder per Messenger mit ihrer Tat gebrüstet? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.

Haiger-Offdilln: Steine gegen Kirchenfenster geschleudert -

Auf mindestens 800 Euro schätzt die Gemeindeverwaltung den Schaden, den Unbekannte an Scheiben der evangelischen Kirche zurückließen. Im Zeitraum vom 18.01.2023 (Mittwoch), gegen 09.00 Uhr bis zum 20.01.2023 (Freitag), gegen 09.00 Uhr warfen die Täter Steine gegen die Fenster. Zwei Steine durchschlugen die Scheiben. Zeugen, die Angaben zu den Tätern machen können oder denen an der Kirche in diesem Zusammenhang Personen auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (02771) 9070 mit der Dillenburger Polizei in Verbindung zu setzen.

Ehringshausen: Diebe in stillgelegter Werkshalle -

Am Wochenende zwischen dem 20.01.2023 und dem 23.01.2023 suchten Kabel- und Metalldiebe eine stillgelegte Werkshalle in der Straße "Dreieiche" auf. Die Unbekannte kappten ein etwa 80 Meter langes, fünfadriges 400 Volt-Kabel vom Hauptsicherungskasten, schnitten die Ummantelung auf und ließen die Kupferdrähte mitgehen. Außerdem vergriffen sie sich an den Kupferrohren einer Wasserleitung und montierten rund 20 Meter hiervon ab. Der Wert der Beute kann momentan noch nicht beziffert werden. Zeugen, die die Täter zur genannten Zeit an der stillgelegten Werkshalle beobachteten oder denen dort Personen oder Fahrzeuge auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (02772) 47050 mit der Herborner Polizei in Verbindung zu setzen.

Guido Rehr, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell