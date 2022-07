Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unfall mit verletztem Radfahrer

Speyer (ots)

Gestern kam es gegen 17:25 Uhr in der Lindenstraße zu einem Verkehrsunfall mit zwei Radfahrern. Der 7-jährige Unfallverursacher befuhr mit seinem Rad den Radweg entgegen der Fahrtrichtung und kollidierte mit einem stehenden Pedelec - Fahrer, der den Radweg in Fahrtrichtung befuhr. Der kleine Junge stürzte und verletzte sich leicht am rechten Knie. Die Schürfwunden konnten mit einem Pflaster versorgt werden, trotzdem wurde der Junge vorsorglich vom DRK zur weiteren medizinischen Untersuchung in ein örtliches Krankenhaus verbracht.

