Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Schlägerei vor einem Restaurant

Speyer (ots)

Aufgrund einer sexuellen Belästigung einer jungen Frau wurden in der vergangenen Nacht gegen 00:55 Uhr ein 54-jähriger und seine Begleiter durch den Besitzer aufgefordert, das Restaurant, in dem eine After-Work-Party stattfand, zu verlassen. Zwischen diesen Männern und einer weiteren gegnerischen Partei entwickelte sich vor dem Restaurant eine heftige verbale Auseinandersetzung, die letztlich in einer Schlägerei mündete, bei der die Gruppe um den 54-jährigen zu Boden geschlagen und, dort liegend, getreten wurde. Die Schläger zogen sich schließlich in das Gebäude zurück, welches von innen verschlossen wurde. Ein 32-jähriger Geschädigter der Schlägerei bewarf daraufhin mit einem Barhocker und mit Absperrposten die Eingangstür und schlug mit einem Absperrposten auf die Windschutzscheibe eines geparkten hochwertigen Fahrzeugs ein, wobei auch ein weiterer PKW beschädigt wurde. Der sehr aufgebrachte Mann ließ sich durch die Beamten nicht beruhigen und sollte zur Verhinderung weiterer Straftaten fixiert werden. Gegen diese Fesselung leistete er Widerstand. Der 32-jährige trug eine Platzwunde am Kopf von der Schlägerei davon. Schlimmer traf es den 54-jährigen Mann. Ihm wurde ein größeres Büschel Haare mitsamt Kopfhaut ausgerissen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell