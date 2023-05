Polizei Dortmund

POL-DO: Jugendkontaktbeamte nehmen an Mehmet Kubasik Cup in der nördlichen Innenstadt teil

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0458

Es gibt nichts, was das eigene Gesundheit und die Gemeinschaft mehr fördert als der Sport. Da können unsere Jugendkontaktbeamten der Wache Nord nur zustimmen.

Am Wochenende besuchten die Jugendkontaktbeamte Nord den Mehmet Kubasik Cup der Nordstadtliga in der Burgholzstraße. Bei der Nordstadtliga handelt es sich um eine Straßenfußballliga, die seit über 20 Jahren Kinder und Jugendliche unterschiedlichster ethnischer, religiöser und kultureller Herkunft unterstützt und über den Sport in gesellschaftliche Strukturen einbindet. Hier können sich alle auspowern und einer sinnvollen Freizeitbeschäftigung nachgehen, die nicht nur die Gesundheit fördert.

Am Samstag zeigten zahlreiche junge Leute ihr Können. Bei strahlendem Sonnenschein, Musik und in entspannter Atmosphäre wurde ordentlich "gepöhlt". Auch unsere Jugendkontaktbeamte waren dabei und es kamen zahlreiche interessante Gespräche zustande. Am Ende durfte ein Foto mit den Fußballstars selbstverständlich nicht fehlen.

