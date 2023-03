POL-AUR: Großefehn/Holtrop - Ortsschild gestohlen

Norden (ots) - Norden - Räuberischer Diebstahl In der Osterstraße in Norden hat sich am Montag ein räuberischer Diebstahl ereignet. Ein 25 Jahre alter Mann betrat am Vormittag einen Drogeriemarkt und entwendete nach ersten Erkenntnissen diverse Waren. Als er gegen 10.20 Uhr den Markt fluchtartig verließ und auf einem Fahrrad flüchten wollte, bemerkte dies ein unbeteiligter Zeuge und stellte sich dem Beschuldigten vor ...

mehr