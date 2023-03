POL-AUR: Aurich-Sandhorst - Wohnmobil brannte

Wiesmoor (ots) - Wiesmoor - Betrüger geben sich als Tochter aus Betrüger haben in Wiesmoor von einer 72 Jahre alten Frau einen vierstelligen Geldbetrag erbeutet. Die 72-Jährige erhielt am Donnerstag auf ihrem Mobiltelefon per WhatsApp eine Nachricht, in der sich Betrüger als ihre Tochter ausgaben. Die "Tochter" gab an, dass ihr Handy kaputt sei und sie eine neue Nummer habe. Sie habe keinen Zugriff auf ihr ...

