Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Terrassentür und Wohnungstür aufgebrochen

Gevelsberg (ots)

Unbekannte Täter betraten am Montag (06.02.) ein Einfamilienhaus im Eickelskamp. Zwischen 17:15 Uhr und 19:45 Uhr öffneten sie gewaltsam die rückwärtig gelegene Terrassentür und gelangten in das Erdgeschoss. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten, ob etwas entwendet wurde, ist bisher nicht bekannt. Auch in der Schnellmarkstraße verschaffte sich Unbekannte gewaltsam Zugang zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Im obersten Stockwerk hebelten sie die Wohnungstür auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Entwendet wurden mehrere Kameras sowie dazugehöriges Kamerazubehör.

