POL-MK: Einbruch in Einfamilienhaus

Lüdenscheid (ots) - Ein an der Straße Im Olpendahl stehender Enforcement Trailer (Blitzer-Anhänger) wurde im Bereich der Scheibe in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, zwischen 04:00 Uhr und 04:50 Uhr, durch Unbekannte mittels weißer Farbe besprüht. Der Schaden liegt im mittleren dreistelligen Bereich. Hinweise zur Tat können unter 02351/9099-0 an die Polizeiwache in Lüdenscheid gegeben werden. (schl) ...

