Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wiesmoor - Betrüger geben sich als Tochter aus

Wiesmoor (ots)

Wiesmoor - Betrüger geben sich als Tochter aus

Betrüger haben in Wiesmoor von einer 72 Jahre alten Frau einen vierstelligen Geldbetrag erbeutet. Die 72-Jährige erhielt am Donnerstag auf ihrem Mobiltelefon per WhatsApp eine Nachricht, in der sich Betrüger als ihre Tochter ausgaben. Die "Tochter" gab an, dass ihr Handy kaputt sei und sie eine neue Nummer habe. Sie habe keinen Zugriff auf ihr Online-Banking und müsse nun dringend eine Rechnung bezahlen. In der Annahme, ihrem Kind zu helfen, überwies die 72 Jahre alte Frau für die vermeintliche Tochter eine vierstellige Summe auf ein genanntes Konto. Wenig später musste die Frau feststellen, dass sie Opfer von Betrügern geworden war. Sie erstattete Anzeige bei der Polizei. Diese Betrugsmasche tritt derzeit wieder vermehrt auf. Die Polizei rät, bei WhatsApp-Nachrichten von unbekannten Nummern besonders misstrauisch zu sein und die Identität des Kontaktes selbst zu prüfen, insbesondere wenn es um eine Geldüberweisung geht.

Tipps der Polizei:

- Bezahlen Sie unter keinen Umständen. - Rückversichern Sie sich am einfachsten, indem Sie die alten Nummern von Ihren Kindern anrufen und nachfragen. - Vielleicht haben Ihre Kinder auch noch Festnetz - hier wäre der Kontakt am sichersten. - Löschen Sie die Nachrichten der Betrüger nicht. - Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei. - Die Nummer der Betrüger können Sie blockieren, um keine weiteren Nachrichten zu erhalten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell