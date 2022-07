POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung 2022

Plettenberg (ots) - Am Samstagmorgen kam es zu einem Einbruch in eine Bankfiliale an der Poststraße. Hierbei verschafften sich unbekannte Tatverdächtige über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu den Innenräumen der Filiale. Infolgedessen konnten die Täter in einen Raum mit Schließfächern gelangen und die dortigen Schließfächer öffnen. Über die Tatbeute ist bislang noch nichts bekannt. Die Polizei ermittelt wegen Einbruchdiebstahl und bittet Zeugen, die zu dieser Zeit ...

mehr