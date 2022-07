POL-MK: Strohballen beschädigt

Balve (ots) - Der Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde MK führte am Sonntag, zwischen 13:00 und 18:00 Uhr, in Balve technische Kontrollen, insbesondere von Motorrädern, sowie Geschwindigkeitsmessungen durch. In Balve - Langenholthausen wurden am Sonntag 1465 Kraftfahrzeuge, davon 85 Zweiräder überprüft. 216 Fahrzeugführer fuhren zu schnell, davon 11 ...

mehr