POL-NOM: Verkehrsüberwachung im Stadtgebiet Northeim

Northeim (ots) - Northeim, Dammstraße, Montag, 30.01.2023, 07.45 - 08.40 Uhr NORTHEIM (Wol) - Zeugen gesucht. Am Montag zwischen 07.45 - 08.40 Uhr kam es in der Dammstraße in Northeim zu einer Verkehrsunfallflucht. Der ordnungsgemäß geparkte Pkw VW des 79-jährigen Geschädigten aus Northeim wurde durch ein unbekanntes Fahrzeug am linken Außenspiegel beschädigt. Der Schaden wird auf 500 Euro geschätzt. Zeug/-innen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden ...

