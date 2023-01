POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

Northeim (ots) - Katlenburg-Lindau OT Katlenburg, Am Hagen, Sonntag, 29.01.2023, 19.30 Uhr KATLENBURG (Wol) - Zeugen gesucht. Am Sonntagabend um 19.30 Uhr beschädigte eine bisher unbekannte Person eine Fensterscheibe in der Straße "Am Hagen" in Katlenburg. Eine Zeugin bemerkte dies und konnte eine männliche Stimme wahrnehmen, jedoch konnte sie keine Person mehr sehen, als sie nach draußen schaute. Durch die ...

mehr