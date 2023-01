Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Der neue Leiter Einsatz, Malte Ramme, der Polizeiinspektion Celle stellt sich vor

Celle - Bereits Ende Oktober des vergangenen Jahres nahm Polizeirat Malte Ramme die Stelle des Leiter Einsatz in der Polizeiinspektion Celle ein und ist damit verantwortlich für den Einsatzbereich im Landkreis Celle zuständig. Er folgte damit auf Martin Prenzlow, der nach zwei Jahren Tätigkeit in der Polizei Celle, auf eigenen Wunsch nach Lüneburg versetzt wurde. Der 37-jährige Malte Ramme lebt mit seiner Familie im Landkreis Gifhorn und ist seit 2005 bei der Polizei Niedersachsen tätig. Dienstlich gesehen ist er "neu" in der Polizeidirektion Lüneburg. "Meine dienstliche Heimat liegt in der Polizeidirektion Braunschweig, wo ich nach der Bereitschaftspolizei auch zehn Jahre meinen Dienst versehen habe." Neben dem Einsatz- und Streifendienst bei der Polizei in Gifhorn war er zudem in Wolfsburg, als Stationsleiter in Edemissen, Dienstabteilungsleiter in Braunschweig als auch im Behördenstab in Braunschweig tätig. Nach dem Masterstudium an der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster im September 2022 ist der Posten des Leiter Einsatz bei der Polizei in Celle die erste Funktion im höheren Polizeidienst für Ramme. "In den ersten Monaten meiner Tätigkeit kann ich feststellen, dass die Bürgerinnen und Bürger von Stadt und Landkreis sicher in Celle leben können. Die Polizei macht hier eine sehr gute Arbeit. Ich freue mich diese Arbeit auch in der vertrauensvollen Zusammenarbeit mit Kommunen, Justiz und anderen Behörden und Institutionen, die für unsere Sicherheit zuständig sind, fortzuführen."

