Polizei Dortmund

POL-DO: Schnelle Zusammenarbeit der Ordnungspartner: Veterinäramt nimmt Hund in Obhut

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0467

Dank aufmerksamer Nachbarn, den daraus folgenden, präzisen Zeugenhinweisen an die Polizei Dortmund und der guten Zusammenarbeit der Polizei mit den Ordnungspartnern konnte das Veterinäramt Dortmund am heutigen Freitag (12. Mai) einen schwer misshandelten Hund in Obhut nehmen.

Am späten Montagabend (9. Mai) meldeten sich mehrere Hinweisgeber bei der Polizei Dortmund und gaben an, dass eine Frau auf einem Kinderspielplatz in der Tucholskystraße ihren acht Monate alten Kangal schlage und diesem über Minuten in den Bauch getreten habe. Dies sei zum wiederholten Male geschehen.

Durch die schnelle und zielgerichtete Zusammenarbeit der Polizei mit verschiedenen Ämtern wurde ein Durchsuchungsbeschluss erwirkt und der Hund aus der Wohnung in der Straße Im Defdahl geholt.

Die 20-Jährige erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Tierschutgesetz.

