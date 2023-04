Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Geschäftsraum - Versuchter Einbruch

Vogelsbergkreis (ots)

Einbruch in Geschäftsraum

Freiensteinau. In einen Geschäftsraum in der Steinauer Straße brachen Unbekannte in der Nacht zu Dienstag (11.04.) ein. Die Einbrecher hebelten eine Tür des Gebäudes auf und gelangten so in die Räumlichkeiten, die sie anschließend durchsuchten. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch unklar. Es entstand jedoch Sachschaden von rund 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch

Grebenhain. Unbekannte versuchten in der Zeit zwischen Donnerstag (06.04.) und Dienstag (11.04.) eine Tür eines Baucontainers im Ringweg in Hartmannshain aufzuhebeln. Die Metalltür hielt den Hebelversuchen jedoch stand, sodass lediglich circa 200 Euro Sachschaden entstanden. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke

