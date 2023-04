POL-OH: Sporthalle mit Farbe beschmiert - Einbruch in Lagerhalle

Fulda (ots) - Zweiradunfall mit leicht verletzter Person Kirtorf - Ober-Gleen -- Am Dienstag, den 11.04.23, gegen 19:10 Uhr, befuhr ein 17 Jähriger aus einem Kirtorfer Ortsteil mit einem Kleinkraftrad die Obergasse in Ober-Gleen. In Höhe des Dorfplatzes "Am Komp" verlor er aufgrund eines technischen Defekts an seinem Krad die Kontrolle, fuhr gegen eine Hauswand und stürzte. Der Jugendliche wurde leichtverletzt in ein ...

