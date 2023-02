Bundespolizeiinspektion Flughafen Hamburg

BPOL-HH: Bundespolizei am Hamburg Airport: Festnahme - Einschleusen von Ausländern kostet über 3.500 Euro, Freundin zahlt

Hamburg (ots)

Am Montag gegen 16:45 Uhr kam eine 37-jährige kroatische Staatsangehörige aus Barcelona am Flughafen Hamburg an und wurde durch Kräfte der Bundespolizei kontrolliert. Die Fahndungsabfrage ergab, dass die Frau seit Mitte Februar 2023 von der Staatsanwaltschaft Traunstein per Haftbefehl gesucht wurde. Wegen Einschleusens von Ausländern war eine Geldstrafe von 3.460 Euro zu zahlen. Hinzu kamen Verfahrenskosten in Höhe von 106 Euro. Alternativ standen 98 Tage Ersatzfreiheitsstrafe im Haftbefehl. Die Dame war zunächst nicht in der Lage, die Geldstrafe zu zahlen und bat eine Freundin um Hilfe. Sie konnte aushelfen und so den Beamten 3.566 Euro übergeben. Der Dame wurde anschließend die Weiterreise gestattet.

