Bundespolizeiinspektion Flughafen Hamburg

BPOL-HH: Bundespolizei am Hamburg Airport: drei Festnahmen am Dienstag

Hamburg (ots)

Am Dienstag kam ein 45-jähriger serbischer Staatsangehöriger aus Belgrad am Flughafen Hamburg an. Gegen 14 Uhr wurde er von der Bundespolizei bei der Einreise kontrolliert. Die Fahndungsabfrage ergab, dass der Mann von der Staatsanwaltschaft Traunstein aufgrund eines Haftbefehls wegen Erschleichens von Leistungen zur Festnahme ausgeschrieben war. Es waren 30 Tagessätze zu jeweils 40 Euro zu zahlen. Alternativ waren 30 Tage Ersatzfreiheitsstrafe vermerkt. Als Verfahrenskosten waren 77,50 Euro zu zahlen. Der Mann konnte die geforderten 1277,50 Euro zahlen und anschließend weiterreisen. Gegen 16 Uhr wurde ein 28-jähriger rumänischer Staatsangehöriger zur grenzpolizeilichen Einreisekontrolle vorstellig, nachdem er aus Bukarest angekommen war. Die fahndungsmäßige Überprüfung ergab eine Ausschreibung zur Festnahme aufgrund eines Vollstreckungshaftbefehls des Amtsgerichts Buxtehude. Wegen einer Ordnungswidrigkeit waren 470 Euro Geldstrafe sowie 59 Euro Kosten zu zahlen. 19 Tage Erzwingungshaft standen alternativ im Haftbefehl. Nach Zahlung der geforderten 529 Euro konnte der Mann weiterreisen. Ein 26-jähriger albanischer Staatsangehöriger kam gegen 17:15 Uhr aus Tirana an und wurde von Beamten der Bundespolizei zur Einreise kontrolliert. Im Fahndungssystem wurde angezeigt, dass die Staatsanwaltschaft München I mit einem Vollstreckungshaftbefehl nach dem Mann suchte. Wegen einer Straftat nach dem Aufenthaltsgesetz waren 60 Tagessätze zu jeweils 15 Euro zu zahlen. Hinzu kamen Verfahrenskosten von 77,50 Euro. Die geforderten 962,50 Euro konnten bezahlt werden. Anschließend wurde dem Mann die Weiterreise gestattet.

