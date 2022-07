Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Zeugin hört Einbrecher

Verdächtige Geräusche hörte eine Frau am Donnerstag in Heidenheim.

Ulm (ots)

Gegen 0.30 Uhr hörte die Zeugin klirrende Scheiben. Sie informierte die Polizei. Die rückte an und überprüfte die Örtlichkeit. An einem Geschäft in der Straße am Waldfriedhof stellten die Polizisten eine eingeschlagene Schaufensterscheibe fest. Ein Unbekannter war dort eingebrochen. Dieser hatte im Innern mehrere Schubladen durchwühlt und dort wohl geringe Mengen Bargeld gefunden. Eine Fahndung nach dem Einbrecher verlief ohne Erfolg. Die Feuerwehr rückte an und verschloss die defekte Schaufensterscheibe. Die Poliei sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen.

