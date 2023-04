Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemeldung der PSt. Alsfeld über Zweiradunfall

Fulda (ots)

Zweiradunfall mit leicht verletzter Person

Kirtorf - Ober-Gleen -- Am Dienstag, den 11.04.23, gegen 19:10 Uhr, befuhr ein 17 Jähriger aus einem Kirtorfer Ortsteil mit einem Kleinkraftrad die Obergasse in Ober-Gleen. In Höhe des Dorfplatzes "Am Komp" verlor er aufgrund eines technischen Defekts an seinem Krad die Kontrolle, fuhr gegen eine Hauswand und stürzte. Der Jugendliche wurde leichtverletzt in ein Krankenhaus verbracht. Am Krad entstand Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro.

(Berichterstatter: Eick, PHK - PSt. Alsfeld)

Kling, EPHK - FUL PP Osthessen, Tel.: 0661 / 105-2031

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell