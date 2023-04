Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl aus Wohnung - Einbruch in Imbiss - Milchautomat aufgebrochen - Zeugenaufruf nach körperlicher Auseinandersetzung

Diebstahl aus Wohnung

Petersberg. Durch die Kellertür eines Einfamilienhauses in der Straße "Am Zillbach" in Margretenhaun betraten unbekannte Täter am Freitag (07.04.), zwischen 10 Uhr und 22 Uhr, das Gebäude und durchsuchten sämtliche Räume und Schränke. Die Höhe des Diebesguts ist bislang nicht bekannt und Bestandteil der weiteren Ermittlungen. Die Täter flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.

Einbruch in Imbiss

Hünfeld. Unbekannte Täter stiegen am Sonntag (09.04.), gegen 3 Uhr, über ein Fenster eines Drive-Inns in einen Imbiss in der Carl-Zeiss-Straße ein. Im Inneren versuchten sie einen Tresor zu öffnen, was jedoch nicht gelang. Vermutlich aufgrund der ausgelösten Alarmanlage flüchteten die Unbekannten schließlich ohne Diebesgut. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 3.000 Euro.

Trickbetrug

Fulda. Ein 73-jähriger Mann zahlte am Sonntag (09.04.), gegen 14 Uhr, Bargeld bei einer Bank in der Bahnhofstraße ein. Beim Verlassen der Filiale wurde er nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen von einer unbekannten Person angesprochen, dass sich noch Bargeld im Einzahlungsfach befinde. Durch geschickte Gesprächsführung brachte der Betrüger den 73-Jährigen dazu, erneut seine PIN einzugeben und entwendete im Anschluss unbemerkt dessen EC-Karte mit welcher er - noch bevor der Geschädigte die Karte sperren konnte - eine Abbuchung über einen Geldbetrag im niedrigen vierstelligen Bereich veranlasste.

Der unbekannte Mann wird wie folgt beschrieben: männlich, indisches Erscheinungsbild, glatte, schwarze Haare, circa 185 Zentimeter groß und 25 bis 30 Jahre alt. Zum Tatzeitpunkt trug er eine schwarze OP-Maske sowie eine Brille.

Milchautomat aufgebrochen

Poppenhausen. Am frühen Montagmorgen (10.04.), gegen 6.20 Uhr, brachen unbekannte Täter das Münzfach eines Milchautomaten in der Georgstraße auf und entwendeten eine verschraubte Geldkassette mit einer geringen Menge Bargeld. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 100 Euro. Die Täter können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1: südländisches Erscheinungsbild, circa 20-30 Jahre alt, dunkler Vollbart, bekleidet mit einer grünen Basecap, einer schwarzen Kapuzenweste, einem rot/weiß/blau-kariertem Hemd, einer schwarzen Hose sowie weißen Laufschuhen der Marke "Asics".

Täter 2: südländisches Erscheinungsbild, circa 30-40 Jahre alt, schwarze Wintermütze, schwarze Kapuzenjacke, hellblaue Jeanshose, hellbraune Sneaker.

Zeugenaufruf nach körperlicher Auseinandersetzung

Flieden. Am frühen Montagmorgen (10.04.) kam es auf dem Parkplatz eines Vereinsgeländes in der Straße "Im Weiher" zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen schlug ein bislang Unbekannter dabei aus noch unbekannter Ursache einen 19-Jährigen aus Petersberg mehrfach ins Gesicht. Als zwei weitere Personen zu der körperlichen Streitigkeit hinzukamen, wurden auch diese von dem Mann, der in einer größeren Gruppe unterwegs war, geschlagen und getreten. Alle drei Personen wurden hierdurch leicht verletzt. Der Petersberger wurde noch vor Ort in einem Rettungswagen medizinisch versorgt, konnte jedoch anschließend noch auf dem Vereinsgelände entlassen werden. Der Täter kann als männlich, circa 17 bis 18 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, mit dunklem Teint beschrieben werden. Zur Tatzeit trug er eine dunkle Basecap und schwarze Kleidung.

Hanke / Sauermann

