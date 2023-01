Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Betrug, Frau bezahlt vierstelligen Eurobetrag

Rheine (ots)

Eine Frau aus Rheine hat einen vierstelligen Eurobetrag an Betrüger überwiesen. Die Kriminellen meldeten sich mit einer SMS-Nachricht auf dem Handy der 66-Jährigen. Mit der üblichen Masche täuschten sie die Frau und behaupteten, die Tochter der 66-Jährigen schreibe die Nachrichten. In den Kurznachrichten berichtete die "Tochter" von einem kaputten Handy und einer neuen Nummer. Anschließend bat sie darum, die Kommunikation per Messanger-Dienst fortzusetzen. Dabei ging es um angeblich offene Rechnungen, die bezahlt werden müssten. Die Rheinenserin überwies das Geld. Später, nach weiteren Forderungen, wurde ihr der Betrug bewusst. Die 66-Jährige erstattete Anzeige bei der Polizei. Dies rät die Polizei allen Menschen, die Opfer von Telefon- oder Kurznachrichten-Betrügereien geworden sind. Besser ist es aber, vorsichtig und höchst skeptisch zu sein, wenn über unbekannten Handynummern oder per Telefon Geldforderungen gestellt werden. Gehen Sie auf keinen Fall auf solche Forderungen ein! Überprüfen Sie den Kontakt oder holen Sie sich Hilfe bei vertrauten Personen! Geben Sie den Betrügern keine Chance!

