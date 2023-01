POL-ST: Hörstel, Schulwegunfall, 7-Jähriger leicht verletzt

Rheine (ots) - Am vergangenen Wochenende ist es in Rheine zu zwei Pkw-Aufbrüchen gekommen. Die erste Tat ereignete sich in der Zeit zwischen Samstag (14.01.2023), 18.00 Uhr und Montag (16.01.2023), 05.00 Uhr. Ein schwarzer BMW 118d parkte in dieser Zeit in einer Parkbucht an der Thiemauer. Unbekannte Täter schlugen erst eine Seitenscheibe ein und entwendeten dann das Sportlenkrad aus dem Wagen. In einem weiteren Fall ...

mehr