Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit leicht verletzten Personen-Gegen Hauswand gefahren - Medizinischer Notfall-Zeugenaufruf nach Unfallflucht-Radfahrerinnen gestürzt

Verkehrsunfall mit leicht verletzten Personen

Kirchheim. Am Sonntag (09.04.), gegen 17:50 Uhr, befuhr ein 55-jähriger Pkw-Fahrer aus Darmstadt die Hauptstraße und beabsichtigte nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen im weiteren Verlauf auf das Betriebsgelände einer Tankstelle zu fahren. Dabei kollidierte der Pkw-Fahrer aus bislang unbekannter Ursache mit einer entgegenkommenden, vorfahrtsberechtigten Fahrzeugführerin eines Autos aus dem Rhein-Erft-Kreis. Bei dem Zusammenstoß wurden die Pkw-Fahrerin sowie eine minderjährige Mitfahrerin des Pkw-Fahrers leicht verletzt. Der Sachschaden wird aktuell auf circa 23.000 Euro geschätzt.

Gegen Hauswand gefahren - Medizinischer Notfall

Niederaula. Am Samstag (08.04.), gegen 10:15 Uhr, befuhr eine 23-jährige Frau aus Niederaula mit einem Golf die Straße "Am Hungerberg" in Richtung Hauptstraße. Kurz vor der Kreuzung Hersfelder Straße/ Hauptstraße verlor die 23-jährige Frau nach momentanem Kenntnisstand wegen eines medizinischen Notfalls die Kontrolle über ihren Pkw, woraufhin dieser in eine gegenüberliegende Hausfassade steuerte und dort schließlich zum Stehen kam. Die Fahrerin wurde leichtverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 4.500 Euro.

Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Bad Hersfeld. Während ein 32-jähriger Mann aus Borken auf einem Autohof in Bad Hersfeld in seinem VW Touran saß, stieß nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen, gegen 1.40 Uhr, ein 39-jähriger Mann aus Bad Hersfeld mit seinem Opel Vectra beim Ausparken gegen den VW. Obwohl der Bad Hersfelder nach dem Aufprall kurz ausgestiegen sei, habe er anschließend seine Fahrt fortgesetzt, ohne sich um den Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro zu kümmern. Zeuginnen und Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Angaben zu dem Unfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich bitte unter der Telefonnummer 06621/932-0 bei der Polizeistation Bad Hersfeld oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Polizeistation Bad Hersfeld

Radfahrerinnen gestürzt

Rotenburg. Am Montag (10.04.), gegen 15.10 Uhr, befuhren eine 37-jährige Zweiradfahrerin und eine 70-jährige Radfahrerinnen - beide aus Rotenburg - mit einem Herkules-Rad und einem Pedelec nach derzeitigen Erkenntnissen nebeneinander den Radweg von Alheim-Baumbach kommend in Richtung Rotenburg-Braach. Zwischen den Ortschaften verlor die 70-Jährige aus noch unklarer Ursache die Kontrolle über ihr Rad. In der Folge kam es zur Berührung mit dem Fahrrad der 37-Jährigen. Beide Beteiligten stürzten, wobei sich die 70-jährige Radfahrerin leicht verletzte. Zudem entstand Sachschaden von circa 75 Euro.

Polizeistation Rotenburg a.d. Fulda

