POL-PPRP: Werkzeug aus Transporter gestohlen

Ludwigshafen-Mitte (ots) - Am Freitagabend wurden Polizeibeamte der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, in der Lagerhausstraße in Ludwigshafen auf einen Pkw aufmerksam, der sich in unsicherer Fahrweise fortbewegte. Bei der Kontrolle des 22-jährigen Fahrzeugführers konnten Anhaltspunkte für den Konsum von Betäubungsmitteln festgestellt werden. Einem Schnelltest zur Folge dürfte der Mann zuvor Kokain konsumiert haben. ...

