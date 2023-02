Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Fahrt unter Kokaineinfluss

Ludwigshafen-Mitte (ots)

Am Freitagabend wurden Polizeibeamte der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, in der Lagerhausstraße in Ludwigshafen auf einen Pkw aufmerksam, der sich in unsicherer Fahrweise fortbewegte. Bei der Kontrolle des 22-jährigen Fahrzeugführers konnten Anhaltspunkte für den Konsum von Betäubungsmitteln festgestellt werden. Einem Schnelltest zur Folge dürfte der Mann zuvor Kokain konsumiert haben. Durch einen Arzt wurde eine Blutprobe entnommen. Der Beschuldigte muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell