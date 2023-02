POL-PPRP: Mann ausgeraubt - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - Zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr kam es am Nachmittag des 16.02.2023 in einem Wohnhaus in der Sudermannstraße. Ein Hausbewohner hatte im Keller des Hauses Rauch festgestellt. Durch das Feuer entstand ein Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de . ...

mehr