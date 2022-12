Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Zeugen nach Unfallflucht in der Fürstenbergstraße gesucht

Meppen (ots)

Gestern zwischen 7.20 Uhr und 12.50 Uhr kam es in Meppen in der Fürstenbergstraße zu einem Verkehrsunfall. Dabei wurde ein grauer Ford Galaxy in Höhe der Beifahrertür beschädigt. Das Fahrzeug stand zu diesem Zeitpunkt auf dem Parkplatz zwischen zwei Verbrauchermärkten. Der bislang unbekannte Unfallverursacher, welcher den Schaden vermutlich beim Ein- / Ausparken verursachte, entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 zu melden.

