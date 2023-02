Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Kindergarten

Linnich (ots)

Auf dem Büllerweg in Tetz sind Unbekannte in einen Kindergarten eingebrochen. Der Tatzeitraum liegt zwischen 16:00 Uhr am Montag (30.01.2023) und 06:30 Uhr am Dienstag (31.01.2023). Die Täter gelangten vermutlich über den Zaun des Außengeländes auf das Grundstück des Kindergartens. Nachdem Hebelversuche der Täter an einem rückwärtigen Fenster erfolglos blieben, hebelten Sie eine Tür auf und gelangten so in die Räumlichkeiten der Kindertagesstätte. Dort öffneten sie mehrere Schränke und Schubladen. Mit einem Tresor mit Bargeld und einem Mobiltelefon flüchteten die Einbrecher vermutlich wieder über die zuvor aufgebrochene Tür nach draußen. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens können nach derzeitigem Stand keine Angaben gemacht werden. Zeugen, die im oben genannten Tatzeitraum etwas Auffälliges beobachtet haben, werden gebeten sich unter der 02421 949-6425 an die Leitstelle der Polizei zu wenden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell