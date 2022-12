Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Gleich zwei Einbrüche in Firma

Gummersbach (ots)

In eine Firma an der Becketalstraße sind Unbekannte am Wochenende gleich zweimal eingestiegen.

Der erste Einbruch ereignete sich zwischen 17 Uhr am Freitag (2. Dezember) und 12 Uhr am Samstag. Um in das Gebäude zu gelangen, zerstörten die Einbrecher eine Fensterscheibe. Dort durchsuchten sie einen Bürotrakt und entwendeten einen Tresor, in dem sich lediglich Schlüssel befanden.

In der Nacht zu Sonntag (4. Dezember) waren erneut Einbrecher am Werke. Auch dieses Mal schlugen sie eine Scheibe ein und konnten so in eine Halle der Firma einsteigen. Gegen 02.55 Uhr trafen sie dabei auf einen Sicherheitsdienst und flüchteten. Es handelte sich um zwei 175 - 180 cm große Männer. Der eine war mit einer roten, der andere mit einer schwarzen Jacke bekleidet.

Hinweise zu den Einbrüchen nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

