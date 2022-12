POL-GM: Einbrecher flüchten ohne Beute

Radevormwald (ots) - Am Freitagabend (2. Dezember) kam es auf der Hardtstraße in Radevomwald-Dahlhausen zu einer Verkehrsunfallflucht. Während der Unfallaufnahme fuhr der Verursacher an erneut an der Unfallstelle vorbei und konnte von der Polizei gestoppt werden. Der Unfall hatte sich kurz vor 19 Uhr ereignet, als ein BMW in einer leichten Rechtskurve nach links auf den Fahrstreifen des Gegenverkehrs geriet und dort ...

mehr