POL-PDLU: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit anschließender Flucht

Maxdorf (ots)

Am Donnerstag, den 12.01.2023 gegen 06:50 Uhr kam es in Maxdorf, Im Horst zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer befuhr mit seinem dunklen Fahrzeug die Straße "Im Horst" in Fahrtrichtung Raiffeisenstraße und geriet in der Kurve, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, auf die Gegenfahrbahn. Der Fahrer eines Peugeot Boxer bog von der Raiffeisenstraße nach links in die Straße "Im Horst" ab. Dort kam ihm das unfallflüchtige Fahrzeug auf seiner Fahrbahn entgegen. Um eine Kollision zu verhindern, wich der Peugeot Fahrer nach rechts aus und kollidierte in der Folge mit einem dort parallel zur Fahrbahn abgestellten grauen Skoda Octavia. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Verkehrsunfallverursacher nachzukommen.

Die Polizei weist nochmals darauf hin, dass es sich bei einer Verkehrsunfallflucht keinesfalls um ein Kavaliersdelikt handelt. Eine Unfallflucht ist eine Straftat, ähnlich einem Diebstahl oder einer Körperverletzung. § 142 des Strafgesetzbuches sieht für eine Unfallflucht eine Geldstrafe oder sogar eine Freiheitsstrafe bis zu drei Jahre vor. In vielen Fällen bleiben die Geschädigten auf ihren Kosten sitzen. Es könnte auch Ihr Auto treffen. Helfen Sie uns, Unfallopfern zu helfen. Wenn Sie Zeuge einer Unfallflucht werden, notieren Sie das Kennzeichen oder machen Sie ein Foto mit Ihrem Handy. Verständigen Sie auf jeden Fall die Polizei.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder der Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 in Verbindung zu setzen. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pwmaxdorf@polizei.rlp.de entgegen.

