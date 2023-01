Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Nach Unfall von der Unfallstelle geflüchtet

Altrip (ots)

Vermutlich aufgrund Alkohol- und Medikamenteneinfluss verlor eine 68-jährige Verkehrsteilnehmerin am Donnerstagmittag in der Adriastraße die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Nachdem sie über einen Stein und über einen Poller gefahren war, stieß sie an einen Baum. Danach entfernte sie sich vermutlich zu Fuß von der Unfallstelle, den nicht mehr fahrbereiten Pkw ließ die 68-jährige an der Unfallstelle zurück. Im Rahmen der umgehend eingeleiteten Ermittlungen konnte die vermeintliche Unfallverursacherin zuhause unverletzt angetroffen und zur Dienststelle verbracht werden, wo ihr eine Blutprobe entnommen wurde. Der nicht mehr fahrbereite Pkw der Unfallverursacherin wurde abgeschleppt. Die Dame erwartet nun ein Verfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung und Verkehrsunfallflucht. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06235 / 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) an die Polizeiinspektion Schifferstadt zu wenden.

